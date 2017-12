ITS World Congress 2017 i Montréal er netop afholdt med deltagelse af teknik- og miljøborgmester i Københavns Kommune, Morten Kabell, og til næste år er København vært for ITS World Congress 2018 i Bella Center fra 17.-21. september. Kongressen forventes at tiltrække mere end 10.000 besøgende, 4.000 delegerede og 400 udstillere. Verdenskongressen skal fremvise de nyeste, internationale ITS-løsninger og give konkrete bud på, hvordan løsningerne skaber mere livskvalitet for trafikanter og borgere. Hovedtemaet for kongressen er netop ”ITS – Quality of Life”. ITS skal give svar på nogle af tidens mest påtrængende udfordringer som klima, luftkvalitet, urbanisering, trængsel og trafiksikkerhed.

ITS World Congress er den største internationale platform for forskere, virksomhedsledere, udviklere og internationale beslutningstagere, der beskæftiger sig med ITS og vækstpotentialet i ITS-industrien. Derfor udgør kongressen en enestående mulighed for at præsentere de nyeste ideer og produkter og tage del i debatten om fremtidens ITS og Smart City.

Der er stadig åbent for indsendelse af videnskabelige, tekniske og kommercielle papers til ITS World Congress i København. Call for Contributions-brochuren og ansøgningsformularen kan downloades på følgende links. På side 9 er der information om retningslinjerne:

http://itsworldcongress.com/wp-content/uploads/2017/09/Copenhagen-2018-call-for-contributions-brochure.pdf

https://programme.itsworldcongress.com/login

Indsend et paper og deltag i debatten om fremtidens ITS og Smart City!

