Konsulent til mobilitet og kollektiv trafik

Regional Udvikling, Region Nordjylland, søger ny medarbejder

Vil du være med til at sætte dagsordenen for udviklingen af den nordjyske mobilitet? Brænder du for emner som bæredygtig transport og kollektiv trafik? Kan du se dig selv i samarbejdet med kommunerne og staten om lokal varetagelse af regional togdrift? Og har du måske indsigt i og holdning til infrastrukturudvikling, for eksempel til 3. Limfjordsforbindelse?

Kan du sige ja til disse spørgsmål, og finder du det samtidigt spændende at give politikerne en god og fagligt kompetent betjening, så er du måske vores nye medarbejder i Regional Udvikling.

Jobbet

Vi søger en ny kollega til vores Mobilitetsteam, der kan medvirke til at udvikle området yderligere, samtidig med at vedkommende er med til at sikre ’stabil drift’ i hverdagen.

Teamets arbejdsopgaver er bl.a.

Bestilleransvar for den regionale bus- og togtrafik med en årlig omsætning på ca. 422 mio. kr.

Nye projekter indenfor kollektiv trafik, som fx hovednet og indførsel af alternative brændstoffer

Udvikling af regional mobilitetsstrategi

Projektarbejde omkring regional togdrift

Strategisk deltagelse i infrastrukturprojekter som Hærvejsmotorvejen og 3. Limfjordsforbindelse

Deltagelse i internationale projekter

Du vil især skulle arbejde med opgaver indenfor kollektiv trafik, og mobilitet generelt.

Kvalifikationer

Vi søger en medarbejder med en relevant akademisk baggrund, som er analytisk tænkende, gerne med viden om kollektiv trafik og erfaring med at arbejde netværksbaseret. Der vil blive lagt vægt på erfaring med at arbejde i et politisk system, herunder på respekt og loyalitet over for det politiske niveau, og på dine evner til mundtlig og skriftlig kommunikation.

Vi tilbyder

En ansættelse i vores Mobilitetsteam på 3 personer med tilknytning til Regional Udviklings sekretariat på i alt 12 kolleger. Du vil opleve en uformel og spændende arbejdsplads, hvor vi brænder for at bidrage til landsdelens positive udvikling. Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til projektleder Svend Tøfting på tlf. 22 71 18 37.

Stillingen er en fast stilling på fuld tid til besættelse den 1. maj 2018 eller snarest derefter. Du vil blive aflønnet efter overenskomst mellem Danske Regioner og din faglige organisation. Ansøgning med relevante bilag sendes som e-mail til tch@rn.dk, mærket ”Konsulent mobilitet”, og skal være os i hænde senest onsdag den 7. marts kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 12.

Regional Udvikling er et af tre hovedområder i Region Nordjylland med aktiviteter inden for mobilitet, kollektiv trafik, erhvervsudvikling, uddannelse og kultur, samt jordforurening og råstoffer. Vi er en udadvendt arbejdsplads med 65 medarbejdere med fokus på samarbejde med private og offentlige aktører. Læs mere på www.rn.dk/regional-udvikling

