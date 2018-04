Vil du være med til at udvikle rammerne for landets eneste fagblad, der udelukkende beskæftiger sig med vejbygning og vejtrafik i videste forstand? Og samtidigt sikre vigtig vidensdeling i vejsektoren?

Kan du sige ja til disse spørgsmål, så er du måske vores nye direktør til fagbladet Trafik & Veje.

Trafik & Veje er en erhvervsdrivende forening med Vejdirektoratet, kommunerne og vejsektorens firmaer som bestyrelsesmedlemmer.

Jobbet

Vi søger en ny direktør, der kan medvirke til at udvikle bladet yderligere, samtidig med at sikre ’stabil drift’ i hverdagen.

Direktørens arbejdsopgaver er bl.a.

• Har det daglige ansvar for foreningens økonomi

• Styrer foreningens økonomi og administration i samarbejde med ansvarshavende redaktør

• Forvalter foreningens formue

• Tilknytter konsulenter til støtte ved annoncetegning, redaktion m.v.

• Indkalder til bestyrelsesmøder og skriver referater mm.

• Ansvarlig over for bestyrelsen

• Orienterer bestyrelsesformanden efter behov

• Sparring med bestyrelsen omkring udviklingen af bladet

Direktøren deltager som hovedregel i bladets bestyrelsesmøder. Der afholdes årligt 5-6 bestyrelsesmøder (primært som Skype møder i dagtimerne) Der afholdes årligt et 2-dages seminar omkring udvikling af bladet.

Kvalifikationer

Vi søger en direktør med bred faglig viden og interesse om vejsektoren og erfaring med at arbejde netværksbaseret. Derudover skal direktøren have forståelse for økonomisk drift i en virksomhed samt have en udpræget sans for orden.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til direktør Pablo Celis på tlf. 27 57 88 16.

Stillingen indgås som en deltids konsulent-aftale med fast kontrakt (årligt honorar på ca. 100.000 kroner) til besættelse den 01. januar 2019. Der vil være en indkøringsfase sidste halvår 2018 som aflønnes med 25.000 kroner. Ansøgning med relevante bilag sendes som e-mail til pablo@celis.dk, mærket ”Direktør”, og skal være os i hænde senest fredag den 11. maj kl. 12.00. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 17.

