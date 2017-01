Vejdirektoratet søger en ny medarbejder som har erfaring med entreprisestyring og med daglig drift af trafiksignalanlæg.

Vil du være med til at sikre, at trafikanterne kommer nemt og sikkert frem, og brænder du for at arbejde med job- og kontraktstyring? Så har vi en spændende stilling som entreprisestyrer af trafiksignalanlæg, som vi synes, du skal søge.

Vi tilbyder, at du bliver en del af Trafikledelsesafdelingen i Trafikdivisionen. Vi har fokus på trafikanterne og på at lede og afvikle trafikken bedst muligt til gavn for fremkommelighed og trafiksikkerhed. Trafikledelsesafdeling består af 17 medarbejdere fordelt over hele landet.

Vejdirektoratet har ca. 300 trafiksignalanlæg spredt over hele Danmark. Udover den daglige drift arbejder vi kontinuerligt med at forbedre indretningen af anlæggene, både de signaltekniske og de fysiske forhold. Vi anvender ofte rådgivere i opgaveløsningen, men skal som myndighed selv kunne stå inde for, den samlede tekniske løsning. Derfor er det vigtigt for os, at vi har de rette kompetencer også til et ret specialiseret område.

No TweetBacks yet. (Be the first to Tweet this post)