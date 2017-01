Hvordan forbereder vi os på det ukendte?

Af Thomas Damkjær Petersen

Formand, IDA

Vi ved, at transportsektoren står over for meget store forandringer i de kommende år. Udviklingen i computerkraft og sensorer vender op og ned på hele området. Men hvordan kan vi forberede os på en udvikling, som ingen ved, hvor ender?

For 42 år siden forudsagde den senere medstifter af Intel Gordon Moore, at computerkraften ville fordoble sig selv hvert andet år. Forudsigelsen, der senere blev kendt som Moores Lov, har mere eller mindre holdt stik siden 1975. Hvert andet år har vi fået dobbelt så hurtige computere som 24 måneder før.

Alle, der kender bare lidt til matematik, ved, at eksponentielle ligninger hurtigt tager fart. Det er også grunden til, at computerne er blevet så gode, så hurtigt at de i dag står til at vende op og ned på transportsektoren.

Nye redskaber

De selvkørende køretøjer er på vej mod os med fuld fart. Selvstyrende fly er ikke en fjern drøm, og selv togene bliver styret mere og mere automatisk. Vi står over for en industrirevolution, der vil give os langt flere muligheder, end vi fx fik med udviklingen af masseproduktionen i 1920’erne.

Men som eksperter i infrastruktur får vi også helt nye redskaber. Computere og sensorer bliver ikke bare bedre, de bliver også billigere. Der er masser af big data i trafikken, og med de nye teknologier kan vi følge passager- og trafikmønstre meget nøje.

Danmark skal med på vognen

Det er ikke til at sige, hvor teknologien vil tage os hen om ti år. Og derfor kan det også være svært at vide, præcis hvordan man forbereder den danske infrastruktur.

Alting tyder dog på, at fremtiden bliver båret frem af selvkørende enheder, adgang til enorme mængder data og stærkere analysekraft. Men også, at nye løsninger ikke nødvendigvis kommer fra transportfolkene, men fra helt andre sektorer.

Vi er i stærk konkurrence med mange andre lande og regioner om at være det sted, hvor de nye teknologier først får mulighed for at blive testet og senere rodfæstet.

USA’s vestkyst var hurtigt ude med lempelige regler og konkurrencer, der støttede og nærede de spirende ideer i universitetsmiljøet inden for selvkørende biler. I Göteborg har man længe testet selvkørende lastbiler, og Tyskland har tilladt prøvekørsler for selvkørende biler på udvalgte Autobahn-strækninger.

I Danmark har vi ikke været hurtige til at komme ud ad starthullerne, men en lovændring er på vej, der om ikke andet tillader førerløse køretøjer på forsøgsbasis. I Vesthimmerland og Aalborg er de klar med forsøgene, men det er småskalaforsøg. Men hvis vi skal være helt med, kræver det en virkelig fremsynet national strategi.

Hvordan forbereder vi os?

Sammen med MF Ida Auken har jeg taget initiativ til Siri-kommissionen. Med kommissionen vil vi gerne vise, hvordan Danmark bedst håndterer de nye udfordringer – og ikke mindst muligheder i rette tid. Hvad vil vi – hvad skal vi kunne – og hvordan gør vi helt praktisk?

Siri-kommissionens første delrapport kommer til at handle om trafik, fordi det er det emne, der vil mærke den nye tid først og mest effektfuldt. Når rapporten er klar til forsommeren, vender jeg tilbage til Trafik & Veje med kommissionens anbefalinger, der kan ruste Danmark til en ny dagsorden.

