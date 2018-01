Vejdirektoratet søger en trafikingeniør, der skal bidrage til, at fremkommeligheden øges i statens trafiksignalanlæg.

Vejdirektoratet ønsker at øge fremkommeligheden i statens trafiksignalanlæg og sætte turbo på gennemførelse af trafikteknisk gennemgang og opfølgning i marken. Så brænder du for at øge fremkommeligheden på det eksisterende vejnet – og kan se mulighederne i det ellers umulige – er dette måske noget for dig? Læs mere om stillingen her

